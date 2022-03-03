22:43 03.03.2022
СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось
Фото: Instagram/zhirinovskiy
Состояние госпитализированного российского политика Владимира Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ, сообщает Zakon.kz.
Как передает Telegram-канал «112», врачи фиксируют отрицательную динамику. Они ввели Жириновского в медикаментозный сон. У лидера ЛДПР наблюдается сильное поражение и отек легких.
Депутат находится под постоянным наблюдением врачей в кремлевской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, у Жириновского диабет, который осложняет протекание болезни.