Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:43 03.03.2022

СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось

Уоронавирус, состояние ухудшилось Фото: Instagram/zhirinovskiy
Состояние госпитализированного российского политика Владимира Жириновского ухудшилось, он находится на аппарате ИВЛ, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал «112», врачи фиксируют отрицательную динамику. Они ввели Жириновского в медикаментозный сон. У лидера ЛДПР наблюдается сильное поражение и отек легких.

Депутат находится под постоянным наблюдением врачей в кремлевской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, у Жириновского диабет, который осложняет протекание болезни.

Константин Вноровский
Россия COVID-19 Жириновский Владимир
В Казахстане новый Генеральный прокурор
03.03.2022
Казахстан воздержался на голосовании по резолюции с осуждением операции России в Украине
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
03.03.2022
Пентагон: бесполетная зона над Украиной может спровоцировать войну США с Россией
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все