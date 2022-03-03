СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось

Как передает Telegram-канал «112», врачи фиксируют отрицательную динамику. Они ввели Жириновского в медикаментозный сон. У лидера ЛДПР наблюдается сильное поражение и отек легких.

Депутат находится под постоянным наблюдением врачей в кремлевской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, у Жириновского диабет, который осложняет протекание болезни.