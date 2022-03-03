23:57 03.03.2022
Третий репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Украины
Фото: МИД РК
3 марта в 22:00 по времени Нур-Султана третий репатриационный рейс вылетел из города Катовице (Польша) в Казахстан с гражданами РК, эвакуированными из Украины, сообщает Zakon.kz.
Самолет планирует приземлиться в городе Нур-Султан, рассказали в пресс-службе МИД РК.
На борту находятся 133 пассажира, в том числе двое детей и двое гражданина Кыргызстана.
Мы дома – истории эвакуированных казахстанцев
Новость по теме