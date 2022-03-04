Чехия не накажет граждан, желающих воевать на стороне Украины

Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины, не будет грозить наказание на родине, сообщает Deutsche Welle.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что договорился с президентом Милошем Земаном о том, что добровольцы, решившие отправиться в Украину для участия в войне с Россией, в случае уголовного преследования будут освобождены от наказания.

Гражданам Чехии в принципе запрещено служить в иностранной армии. И, как отметил глава правительства, вопрос о внесении поправки в соответствующий закон в настоящее время не обсуждается.

Но поскольку президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев с боевым опытом поддержать его страну, около 400 добровольцев обратились к чешским властям с просьбой сделать исключение.

Чешская Республика является членом оборонного альянса НАТО с 1999 года и находится менее чем в 400 километрах от Украины.