На Запорожской АЭС произошел пожар

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории станции произошел пожар, сообщает РИА Новости.

Кадры с камер видеонаблюдения опубликовала Запорожская АЭС. Над постройками на территории станции поднимается дым. Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил, что радиационный фон не изменен.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Управляющая компания «Энергоатом» ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.