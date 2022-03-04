07:37 04.03.2022
Макрон объявил о намерении остаться на второй срок
Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на выборы, которые должны состояться в апреле. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, сообщает Zakon.kz.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение баллотироваться на второй срок президентства, сообщает телеканал BFM.
Прошу вашего доверия для нового президентского мандата.Эммануэль Макрон
Ожидается, что политик официально заявит о своем решении в Конституционном совете.
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 10 и 24 апреля.