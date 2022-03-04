Макрон объявил о намерении остаться на второй срок

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение баллотироваться на второй срок президентства, сообщает телеканал BFM.

Прошу вашего доверия для нового президентского мандата. Эммануэль Макрон

Ожидается, что политик официально заявит о своем решении в Конституционном совете.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 10 и 24 апреля.