253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 24,
в Алматы – 68,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 6,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 7,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 16,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 39,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 303 316 случаев.
1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 333,
в Алматы – 167,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 57,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 65,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 201,
в Карагандинской области – 42,
в Костанайской области – 89,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 168,
в СКО – 88,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 273 733 человека.