253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 24,

в Алматы – 68,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 16,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 39,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 303 316 случаев.

1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 333,

в Алматы – 167,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 57,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 65,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 201,

в Карагандинской области – 42,

в Костанайской области – 89,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 88,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 273 733 человека.