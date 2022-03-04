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08:00 04.03.2022

253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали то же число заболевших КВИ, что и днем ранее. По одному случаю выявили в Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 24,

  • в Алматы – 68,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 6,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 7,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 9,

  • в Карагандинской области – 16,

  • в Костанайской области – 29,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 17,

  • в СКО – 39,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 303 316 случаев.

1263 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 333,

  • в Алматы – 167,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 57,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 65,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 201,

  • в Карагандинской области – 42,

  • в Костанайской области – 89,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 168,

  • в СКО – 88,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 273 733 человека.

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