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08:14 04.03.2022

Три казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960+ и 1117 КВИ-), из них в стационарах – 1808 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 269.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 133 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 47,

на аппарате ИВЛ – 37.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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