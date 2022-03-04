08:14 04.03.2022
Три казахстанца скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960+ и 1117 КВИ-), из них в стационарах – 1808 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 269.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 133 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 47,
на аппарате ИВЛ – 37.
Фото: Минздрав РК