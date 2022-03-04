Три казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960+ и 1117 КВИ-), из них в стационарах – 1808 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 269.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 133 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 47,

на аппарате ИВЛ – 37.