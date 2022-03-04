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09:37 04.03.2022

В Казахстане разработали комплекс мер по повышению доходов населения

комплекс мер по повышению доходов населени Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики разработало постановление правительства об утверждении Комплекса мер по повышению доходов населения до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Комплекс мер по повышению доходов населения до 2025 года включает мероприятия по четырем направлениям:

  1. повышение трудовых доходов населения;

  2. повышение доходов населения путем развития масштабной занятости;

  3. защита покупательной способности доходов;

  4. проведение профориентационной и информационно-разъяснительной работы.

По первому направлению будут реализованы меры по повышению роста трудовых доходов наемных работников, производительности труда и развитию производственных навыков.

По второму направлению будут созданы новые рабочие места путем стимулирования развития АПК, обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, в том числе с учетом повышения навыков и квалификации населения и акцента на поддержку молодежи.

По третьему направлению будут реализованы меры по стабилизации и снижению цен, насыщению внутреннего рынка и сокращению затрат населения.

По четвертому направлению будет усилена работа по проведению профориентационной работы и повышению социальной ответственности граждан.

Как отмечают в МНЭ, текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. Так, несмотря на постоянную положительную динамику номинальных доходов с 39,2 тыс. тенге в 2010 году до 128,4 тыс. тенге в 2021 году (на январь-ноябрь), темпы роста реальных доходов населения снижаются (6,4% в 2019 году, 4,3% в 2020 году, 3,1% за 11 месяц 2021 года).

Это связано с замедлением экономического роста (-2,5% в 2020 году, 3,6% за 9 месяцев 2021 года) и высоким инфляционным давлением (7,5% в 2020 году, 8,4% в 2021 году), которое сохранится в 2022 году.

Сохраняется разрыв по ВРП между регионами. Например, если по уровню ВРП в 2010 году г. Алматы был в 8,7 раза больше Северо-Казахстанской области, то в 2020 году разрыв был уже в 10-кратном размере.

По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве еще более существенен. Так, например, данный показатель в Атырауской области в 2020 году был в 17 раз больше показателя по Туркестанской области.

Кроме того, наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (с 2,6% в 2017 году до 5,3% в 2020 году).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта.

Лариса Черненко
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