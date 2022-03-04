В Казахстане разработали комплекс мер по повышению доходов населения

Комплекс мер по повышению доходов населения до 2025 года включает мероприятия по четырем направлениям:

повышение трудовых доходов населения; повышение доходов населения путем развития масштабной занятости; защита покупательной способности доходов; проведение профориентационной и информационно-разъяснительной работы.

По первому направлению будут реализованы меры по повышению роста трудовых доходов наемных работников, производительности труда и развитию производственных навыков.

По второму направлению будут созданы новые рабочие места путем стимулирования развития АПК, обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, в том числе с учетом повышения навыков и квалификации населения и акцента на поддержку молодежи.

По третьему направлению будут реализованы меры по стабилизации и снижению цен, насыщению внутреннего рынка и сокращению затрат населения.

По четвертому направлению будет усилена работа по проведению профориентационной работы и повышению социальной ответственности граждан.

Как отмечают в МНЭ, текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. Так, несмотря на постоянную положительную динамику номинальных доходов с 39,2 тыс. тенге в 2010 году до 128,4 тыс. тенге в 2021 году (на январь-ноябрь), темпы роста реальных доходов населения снижаются (6,4% в 2019 году, 4,3% в 2020 году, 3,1% за 11 месяц 2021 года).

Это связано с замедлением экономического роста (-2,5% в 2020 году, 3,6% за 9 месяцев 2021 года) и высоким инфляционным давлением (7,5% в 2020 году, 8,4% в 2021 году), которое сохранится в 2022 году.

Сохраняется разрыв по ВРП между регионами. Например, если по уровню ВРП в 2010 году г. Алматы был в 8,7 раза больше Северо-Казахстанской области, то в 2020 году разрыв был уже в 10-кратном размере.

По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве еще более существенен. Так, например, данный показатель в Атырауской области в 2020 году был в 17 раз больше показателя по Туркестанской области.

Кроме того, наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (с 2,6% в 2017 году до 5,3% в 2020 году).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта.