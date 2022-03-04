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11:03 04.03.2022

Выходные в Казахстане будут дождливыми

Дождь, люди Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 марта. Прогнозируются сильные дожди, передает Zakon.kz.
В выходные дни циклон, смещаясь со Средиземного моря, принесет с собой большие запасы влаги на большую часть страны. В связи с чем ожидаются сильные дожди. РГП «Казгидромет»

5 марта на западе и в южной половине, 6 марта в северной половине и в центре страны – снег и дождь.

По республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северной части – метель.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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