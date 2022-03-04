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11:05 04.03.2022

«Улыбку, ребят!» – элитные внедорожники проехали по тротуару в Алматы

нарушение ПДД Фото: Скриншот
Очевидцы опубликовали видео нарушения правил дорожного движения в Алматы. На этот раз два водителя внедорожников проехали по тротуару, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице в Instagram.

По данным замначальника ДП города Рустама Абдрахманова, установлена лишь одна правонарушительница – водитель Toyota Land Cruiser Prado.

Ей оказалась гражданка 1990 года рождения. Она привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения. Проверка в отношении водителя Infiniti продолжается.Рустам Абдрахманов

Комментаторы моментально отреагировали на грубые нарушения ПДД.

  • Дикарей становится больше... они не помещаются на дорогах и вынуждены передвигаться по тротуарам.

  • А вот дети бы там бегали, они совсем уже оборзели.

  • Таких пора уже лишать прав. Для них сумма штрафа – позавтракать сходить.

  • Если бы забирали права на 3 года, например, то ездить по тротуарам было бы им невесело. А так штраф таких не пугает.

Ранее сообщалось о другом нарушении ПДД – на одной из узких улиц Алматы водитель Toyota Camry припарковался и перекрыл полосу движения.

Анастасия Московчук
Алматы
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