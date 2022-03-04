«Улыбку, ребят!» – элитные внедорожники проехали по тротуару в Алматы

Комментаторы моментально отреагировали на грубые нарушения ПДД.

Дикарей становится больше... они не помещаются на дорогах и вынуждены передвигаться по тротуарам.

А вот дети бы там бегали, они совсем уже оборзели.

Таких пора уже лишать прав. Для них сумма штрафа – позавтракать сходить.