11:05 04.03.2022
«Улыбку, ребят!» – элитные внедорожники проехали по тротуару в Алматы
Фото: Скриншот
Очевидцы опубликовали видео нарушения правил дорожного движения в Алматы. На этот раз два водителя внедорожников проехали по тротуару, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице в Instagram.
По данным замначальника ДП города Рустама Абдрахманова, установлена лишь одна правонарушительница – водитель Toyota Land Cruiser Prado.
Ей оказалась гражданка 1990 года рождения. Она привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения. Проверка в отношении водителя Infiniti продолжается.Рустам Абдрахманов
Комментаторы моментально отреагировали на грубые нарушения ПДД.
Дикарей становится больше... они не помещаются на дорогах и вынуждены передвигаться по тротуарам.
А вот дети бы там бегали, они совсем уже оборзели.
Таких пора уже лишать прав. Для них сумма штрафа – позавтракать сходить.
Если бы забирали права на 3 года, например, то ездить по тротуарам было бы им невесело. А так штраф таких не пугает.
Ранее сообщалось о другом нарушении ПДД – на одной из узких улиц Алматы водитель Toyota Camry припарковался и перекрыл полосу движения.