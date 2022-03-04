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12:59 04.03.2022

В Казахстане женщины все чаще участвуют в бизнесе – исследование

работа Фото: pixabay
По данным аналитиков, женщины имеют огромный вес на рынке труда Казахстана. К примеру, 48,5% экономически активного населения составляют именно казахстанки, сообщает Zakon.kz.

В исследовании Ranking.kz отмечено, что к началу 2022 года в Казахстане проживало уже 9,84 млн женщин — на 1,2% больше, чем годом ранее. Это 51,4% от всего населения страны.

Женщины составляют 48,1% всех занятых в стране и 48,9% от всех наемных работников, – уточнили аналитики.

В индивидуальном предпринимательстве роль женщин также велика.

Количество зарегистрированных ИП, где руководители – женщины, за год выросло на 9,1%, до 625,1 тыс. к концу 2021 года. Их доля от общего количества ИП тоже увеличилась – с 47,4% до 49% за год, – отмечено в исследовании.

Активны в индивидуальном предпринимательстве и молодые женщины.

В частности, количество действующих ИП, где руководители – женщины в возрасте до 29 лет, за год выросло сразу на 37,2%, до 88,7 тыс. Доля таких ИП от общего числа действующих молодых предпринимателей увеличилась с 43,4% до 46,4%, – добавили эксперты.

Если говорить о малом и среднем предпринимательстве, то и здесь женщины имеют вес.

Так, численность занятых на субъектах МСП, возглавляемых женщинами, к началу 2021 года составляла 1,1 млн человек – 31,1% от общего количества. В целом вклад женского предпринимательства в ВВП РК составляет около 40%.
Анастасия Московчук
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