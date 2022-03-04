Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:07 04.03.2022

Назначен новый руководитель ДГД по Алматинской области

назначение Фото: пресс-служба ДГД по Алматинской области
Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу Департамента государственных доходов по Алматинской области нового руководителя. На эту должность назначен Козбеков Талгат, сообщает Zakon.kz.

Талгат Козбеков окончил Алматинский государственный университет им.Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового  инспектора Отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

Анастасия Московчук
Алматинская область
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
В обменниках доллары продают по 505 тенге
03.03.2022
Разработаны поправки в законодательство по вопросам службы в резерве
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все