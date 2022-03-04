Назначен новый руководитель ДГД по Алматинской области

Талгат Козбеков окончил Алматинский государственный университет им.Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора Отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.