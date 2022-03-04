Глава UFC ожидает зрелищного боя от казахстанки Марии Агаповой

Президент крупнейшего промоушена в мире UFC Дана Уайт считает, что поединок между Мороз и Агаповой будет очень зрелищным и увлекательным.

Мария подходит к этому бою после впечатляющей победы сабмишеном над Сабиной Мазо. Она обладает агрессивным стилем, всегда навязывает свой темп, использует размах и длину рук, благодаря чему выиграла досрочно восемь из десяти своих боев. Мария определенно пройдет проверку омолодившейся и всегда захватывающей Мариной Мороз. Марина намерена остановить этот хайп и продолжить свой победный путь с момента перехода в наилегчайший дивизион. Вдобавок она имеет дружественный для болельщиков стиль. Эти леди в прошлом были партнершами по тренировкам, и они совсем не любят друг друга. Этот бой назревал уже давно, и он должен быть потрясающим. Не пропустите! Дана Уайт

Бой Агапова – Мороз состоится 6 марта и станет частью предварительного карда турнира UFC 272.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.