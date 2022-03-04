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14:11 04.03.2022

Глава UFC ожидает зрелищного боя от казахстанки Марии Агаповой

UFC Бой Мороз Фото: Instagram/mma.mashka
Президент UFC Дана Уайт пригласил болельщиков на бой казахстанской спортсменки Марии Агаповой против украинки Марины Мороз, который состоится 6 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz

Президент крупнейшего промоушена в мире UFC Дана Уайт считает, что поединок между Мороз и Агаповой будет очень зрелищным и увлекательным.

Мария подходит к этому бою после впечатляющей победы сабмишеном над Сабиной Мазо. Она обладает агрессивным стилем, всегда навязывает свой темп, использует размах и длину рук, благодаря чему выиграла досрочно восемь из десяти своих боев. Мария определенно пройдет проверку омолодившейся и всегда захватывающей Мариной Мороз. Марина намерена остановить этот хайп и продолжить свой победный путь с момента перехода в наилегчайший дивизион. Вдобавок она имеет дружественный для болельщиков стиль. Эти леди в прошлом были партнершами по тренировкам, и они совсем не любят друг друга. Этот бой назревал уже давно, и он должен быть потрясающим. Не пропустите!Дана Уайт

Бой Агапова – Мороз состоится 6 марта и станет частью предварительного карда турнира UFC 272.

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Куандык Шынасилов
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