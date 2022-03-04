Ученые обнаружили белки, замедляющие старение

Благодаря научным работам международной группы исследователей в которую входили специалисты института цитологии и генетики СО РАН выявлено 27 новых областей генома (локусов), связанных со следующими аспектами старения: продолжительностью жизни, здоровья и долголетия родителей, сообщает пресс-служба института.

Исследование проводилось на основе данных о различных геномах и здоровье более полумиллиона добровольцев, которые хранятся в трех крупных биобанках, расположенных в Великобритании, Финляндии и Японии. Именно большая выборка позволила проанализировать генетические особенности людей, живущих в разных точках Земли.

Ожидается, что результаты открытия ускорят создание препаратов, которые смогут продлить жизнь человека.

В этой работе мы объединили шесть признаков, относящихся к старению, таких как долголетие, продолжительность жизни отца и матери, продолжительность здорового периода жизни и другие. Выделили 27 областей (локусов) генома, связанных с общей генетической компонентой этих признаков. Заведующий лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН Якова Цепилова

В пресс-службе института цитологии и генетики СО РАН отметили, что два локуса из 27 удалось реплицировать на основе выборок из финского и японского биобанков. Это означает, что эти локусы ассоциированы со старением в популяциях, живущих в разных концах планеты. Для понимания, всего таких «универсальных» и реплицированных локусов, связанных со старением, известно около пяти. Поэтому данное исследование значительно увеличивает число таких локусов, известных ученым.

Ученые также изучали связь между концентрацией 857 различных белков в плазме крови человека и процессом старения с помощью метода менделевской организации.

Этот метод позволяет устанавливать причинно-следственные связи, иначе говоря, понять, что было первично, а что вторично. Меняется ли концентрация данного белка с возрастом или, наоборот, ее изменение становится одним из механизмов, которые уменьшают продолжительность жизни. Яков Цепилов

Благодаря достигнутым результатам исследования, ученым удалось определить два белка, снижение концентрации которых в организме ведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни человека. По мнению ученых, таких потенциальных мишеней может быть намного больше, и примененный в работе метод генетических компонент значительно облегчит их поиск в дальнейшем.