Тенге продолжает слабеть на торгах: доллар продают по 514 тенге

На утренних торгах курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-514 тенге, евро – 560-570 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.

При этом в некоторых обменных пунктах доллары не продают.