15:48 04.03.2022
Тенге продолжает слабеть на торгах: доллар продают по 514 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 499,20 тенге, поднявшись на 5,77 тенге, передает Zakon.kz.
На утренних торгах курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-514 тенге, евро – 560-570 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.
При этом в некоторых обменных пунктах доллары не продают.