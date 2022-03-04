Казахстанцы стали чаще открывать брокерские счета

Как отметили в Центральном депозитарии, большая часть субсчетов открыта на физических лиц. Их число с первого февраля выросло на 69 тысяч.

Ключевую роль в росте числа субсчетов сыграла активная работа отдельных брокеров по увеличению клиентской базы.

Для увеличения базы розничных клиентов брокеры активно используют инструменты цифровизации. Эти инструменты позволяют проводить удаленную идентификацию клиентов по биометрическим данным и открывать им лицевые счета онлайн, в том числе благодаря интеграции с базами данных других организаций. Председатель правления ЦД Адиль Мухамеджанов

При этом в ЦД отметили, что казахстанский розничный инвестор стремительно молодеет. За последний месяц число физлиц – владельцев брокерских счетов в возрасте 18-24 лет – выросло вдвое, превысив показатель в 50 тысяч человек.

В феврале доля молодых инвесторов составила 17,8%, что на 6,5% больше январских показателей. Есть даже брокерские счета, открытые на имя несовершеннолетних граждан, правда, их доля по-прежнему не превышает 0,1%.

Казахстанский рынок ценных бумаг становится более доступным и при этом технологичным, что привлекает молодое поколение. Процессы диджитализации значительно упростили процедуру открытия брокерского счета. Не последнюю роль в интересе молодежи к инвестициям сыграла возможность удаленной торговли через мобильное приложение. Адиль Мухамеджанов

А вот число розничных инвесторов старшего поколения, наоборот, уменьшается. Доля инвесторов старше 55 лет сократилась с 21,2% в январе до 17,5% в феврале. Хотя в абсолютных показателях наблюдается небольшой прирост – плюс 3785 человек.

Наибольшую долю розничных инвесторов по-прежнему составляет группа в возрасте 35-54 лет (35,8%), за ними – в возрасте 25-34 лет (28,8%).

Регионы и гендер

По данным ЦД, доля женщин среди владельцев брокерских счетов также увеличилась. Сегодня она составляет 42%. Всего за месяц количество женщин-инвесторов на фондовом рынке выросло в 1,4 раза.

Как и во всем мире, в Казахстане женщины стали активней вовлекаться в процессы инвестирования, отмечают в Центральном депозитарии.

Что касается региональной разбивки, наибольшее число субсчетов держателей физических лиц приходится на два из трех городов республиканского значения – Алматы (22,9%) и Нур-Султан (9,2%). Второе место со столицей делит Туркестанская область с 9,2%. Третье занимает Карагандинская область (7,2%).

При этом показатель Туркестанской области вырос практически в два раза по сравнению с январем. Увеличение роста заметно также в Жамбылской (5,7%) и Кызылординской (4,2%) областях.

В феврале их показатели выросли в 3,3 раза по сравнению с январскими показателями. Меньше всего открывает брокерские счета север Казахстана, а именно жители Костанайской (2,8%), Акмолинской (2,2%) и Северо-Казахстанской (1,4%) областей.