Совет председателей верховных судов появится в СНГ

Соглашение предусматривает образование Совета председателей верховных (высших) судов государств – участников Содружества Независимых Государств.

Целью Соглашения является укрепление межгосударственного правового сотрудничества в судебной сфере и расширение механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами, а также выработка согласованных принципов и содействие практической реализации.

Как следует из документа, Соглашение открыто для присоединения любого государства – участника СНГ, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу:

по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение вступило в силу;

с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не вступило в силу.

Каждая из сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом депозитарий.

Соглашение прекращает действие в отношении такой стороны через шесть месяцев с даты получения депозитарием соответствующего уведомления.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.