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Законодательство РК
16:39 04.03.2022

Совет председателей верховных судов появится в СНГ

создание Совета председателей верховных судов СНГ Фото: primerminister.kz
Министерство юстиции подготовило проект постановления правительства об утверждении Соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает образование Совета председателей верховных (высших) судов государств – участников Содружества Независимых Государств.

Целью Соглашения является укрепление межгосударственного правового сотрудничества в судебной сфере и расширение механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами, а также выработка согласованных принципов и содействие практической реализации.

Как следует из документа, Соглашение открыто для присоединения любого государства – участника СНГ, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу:

  • по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение вступило в силу;

  • с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не вступило в силу.

Каждая из сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом депозитарий.

Соглашение прекращает действие в отношении такой стороны через шесть месяцев с даты получения депозитарием соответствующего уведомления.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.

Лариса Черненко
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