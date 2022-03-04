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Законодательство РК
17:03 04.03.2022

Правила формирования и работы туристских территорий утвердили в РК

правила формирования и работы туристских зон в РК Фото: акимат Алматы
Министр культуры и спорта утвердил Правила формирования, функционирования приоритетных туристских территорий и управления ими, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, приоритетная туристская территория – это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканского уровня карты туристификации.

Участниками приоритетной туристской территории являются физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Управление приоритетной туристской территорией осуществляется местными исполнительными органами. Они же определяют ее границы и вносимые изменения.

Предусматривается, что на приоритетных туристских территориях в особо охраняемых природных парках работают рекреационные центры, гостиницы, кемпинги, музеи и другие объекты обслуживания туристов, проведения любительского и спортивного рыболовства, устройства бивачных стоянок и смотровых площадок с учетом норм рекреационных нагрузок в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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