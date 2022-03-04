Правила формирования и работы туристских территорий утвердили в РК

Согласно правилам, приоритетная туристская территория – это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканского уровня карты туристификации.

Участниками приоритетной туристской территории являются физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Управление приоритетной туристской территорией осуществляется местными исполнительными органами. Они же определяют ее границы и вносимые изменения.

Предусматривается, что на приоритетных туристских территориях в особо охраняемых природных парках работают рекреационные центры, гостиницы, кемпинги, музеи и другие объекты обслуживания туристов, проведения любительского и спортивного рыболовства, устройства бивачных стоянок и смотровых площадок с учетом норм рекреационных нагрузок в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2022 года.