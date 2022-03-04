17:30 04.03.2022
На 6,29 тенге вырос курс доллара за день
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 499,72 тенге, поднявшись за день на 6,29 тенге, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 211,52 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Объем торгов – 14,5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510-516 тенге, евро – 560-572 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.
При этом в некоторых обменных пунктах продажа долларов приостановлена.