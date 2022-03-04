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17:30 04.03.2022

На 6,29 тенге вырос курс доллара за день

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 499,72 тенге, поднявшись за день на 6,29 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 211,52 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Объем торгов – 14,5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510-516 тенге, евро – 560-572 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.

При этом в некоторых обменных пунктах продажа долларов приостановлена.

Лариса Черненко
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