Экс-аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев назначен акимом Талдыкоргана
Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Талдыкоргана.
Ранее должность акима Талдыкоргана занимал Ержан Жасыбаев.
Асет Масабаев до назначения был акимом Медеуского района Алматы.
Трудовой стаж:
электромонтер «Алматинской электрической станции» (2007-2008);
главный энергетик ТОО «Наз», технический директор ТОО «Алмаз и КЮС» (2008-2010);
и.о. ведущего специалиста, начальник отдела энерго-, теплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы (2010-2013);
заместитель акима Жетысуского, Медеуского районов, главный инспектор акима города Алматы, руководитель Управления природных ресурсов и природопользования города, заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (2013-2019);
руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (04.2019-09.2020);
аким Медеуского района Алматы (с 09.2020).