Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:38 04.03.2022

Экс-аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев назначен акимом Талдыкоргана

асет масабаев, талдыкорган, аким, назначение Фото: gov.kz
Назначен новый аким Талдыкоргана. Им стал экс-аким Медеуского района Алматы Асет Масабаев, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Талдыкоргана.

Ранее должность акима Талдыкоргана занимал Ержан Жасыбаев.

Асет Масабаев до назначения был акимом Медеуского района Алматы.

Трудовой стаж:

  • электромонтер «Алматинской электрической станции» (2007-2008);

  • главный энергетик ТОО «Наз», технический директор ТОО «Алмаз и КЮС» (2008-2010);

  • и.о. ведущего специалиста, начальник отдела энерго-, теплоснабжения Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы (2010-2013);

  • заместитель акима Жетысуского, Медеуского районов, главный инспектор акима города Алматы, руководитель Управления природных ресурсов и природопользования города, заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (2013-2019);

  • руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (04.2019-09.2020);

  • аким Медеуского района Алматы (с 09.2020).

Динара Халдарова
Талдыкорган
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось
03.03.2022
Начался второй раунд переговоров Украины и России
03.03.2022
Что известно о поддержке казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Пекине
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все