Ливень и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Утром и днем в горных и предгорных районах, в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Днем в горных районах и предгорных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 17-22 м/с, сутки на севере области и в горных районах порывы 23-28, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шыменте утром и днем ожидается сильный дождь. 6 марта временами гроза. Ветер юго-западный порывы 17-22 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 17-22 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Кызылорде ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юге, западе области временами 30 м/с и более. Днем 6 марта повышение температуры воздуха до 2-7 тепла.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в центре, на юге, северо-востоке области временами 30 м/с и более, 7 марта ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, северо-востоке области временами 30 м/с и более. Днем повышение температуры воздуха от 0-5 до 2-10 тепла.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на северо-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. В Нур-Султане временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, севере Западно-Казахстанской области области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед. В Караганде ночью и утром ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе Атырауской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 м/с. В Атырау ожидается ветер западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем на юге области 25 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.