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19:10 04.03.2022

Казахстанская сборная прошла на церемонии открытия зимней Паралимпиады

спорт Фото: НПК
В столице Китая Пекине проходит торжественная церемония открытия белых Игр-2022 на национальном стадионе «Птичье гнездо», передает Zakon.kz.

На XIII зимней Паралимпиаде знаменосцем сборной Казахстана стал бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

В состав паралимпийской сборной Казахстана также входят Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Казахстанские паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.

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