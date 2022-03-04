Казахстанская сборная прошла на церемонии открытия зимней Паралимпиады

На XIII зимней Паралимпиаде знаменосцем сборной Казахстана стал бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

В состав паралимпийской сборной Казахстана также входят Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Казахстанские паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.

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Паралимпийские игры продлятся до 13 марта.