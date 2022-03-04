19:10 04.03.2022
Казахстанская сборная прошла на церемонии открытия зимней Паралимпиады
Фото: НПК
В столице Китая Пекине проходит торжественная церемония открытия белых Игр-2022 на национальном стадионе «Птичье гнездо», передает Zakon.kz.
На XIII зимней Паралимпиаде знаменосцем сборной Казахстана стал бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.
В состав паралимпийской сборной Казахстана также входят Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко. Казахстанские паралимпийцы выступят в паралыжных гонках и парабиатлоне.
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