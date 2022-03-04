Какие меры принимаются для сдерживания цен на соцтовары в Алматы

Как сообщили в городском акимате, в рамках «оборотных» займов предоставлены льготные займы двум торговым сетям, а также производителю яиц и мяса говядины.

В крупной торговой сети до 30 апреля реализуется 380 тонн картофеля и 300 тонн лука по фиксированным ценам.

На семи рынках Алматы («Зеленый базар», «Жана Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», «Тастак» ,«Таусамалы» ,«Алматы-1» ,«Ярмарка Турксиб» ) действуют «социальные лавки». Там можно купить картофель, морковь, лук, капусту, сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло, рис, макароны и муку по сниженным ценам.

Запущены «мясные лавки» на рынках «Жулдыз», «Орбита», «Таусамалы», «Арыстан», «Тастак», «Барыс-4», «Ярмарка Турксиб». Отмечается, что спрос населения на мясную продукцию растет.

В целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов «у дома», а также сдерживания цен организованы поставки риса, подсолнечного масла, муки 1 сорта, гречневой крупы и сахара по сниженным ценам напрямую от производителей.

На еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки «выходного дня» в Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском, Алатауском и Ауэзовском районах города.

Контролируется соблюдение 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Ведется работа по наведению порядка на «Алтын Орде», где после исключения посредников ожидается снижение цен на овощи и фрукты, мясную продукцию.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева создана «Региональная комиссия по расследованию посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров», которая будет проводить проверки ценообразования на торговых объектах с принятием соответствующих мер в случае выявления фактов необоснованного завышения цен.