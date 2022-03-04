Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:20 04.03.2022

Какие меры принимаются для сдерживания цен на соцтовары в Алматы

Склад Фото: акимат Алматы
Предоставлены льготные займы двум торговым сетям и двум производителям продовольственных товаров. Реализуются товары по фиксированным и сниженным ценам, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, в рамках «оборотных» займов предоставлены льготные займы двум торговым сетям, а также производителю яиц и мяса говядины.

В крупной торговой сети до 30 апреля реализуется 380 тонн картофеля и 300 тонн лука по фиксированным ценам.

На семи рынках Алматы («Зеленый базар», «Жана Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», «Тастак» ,«Таусамалы» ,«Алматы-1» ,«Ярмарка Турксиб» ) действуют «социальные лавки». Там можно купить картофель, морковь, лук, капусту, сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло, рис, макароны и муку по сниженным ценам.

Запущены «мясные лавки» на рынках «Жулдыз», «Орбита», «Таусамалы», «Арыстан», «Тастак», «Барыс-4», «Ярмарка Турксиб». Отмечается, что спрос населения на мясную продукцию растет.

В целях недопущения дефицита продукции на полках магазинов «у дома», а также сдерживания цен организованы поставки риса, подсолнечного масла, муки 1 сорта, гречневой крупы и сахара по сниженным ценам напрямую от производителей.

На еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки «выходного дня» в Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском, Алатауском и Ауэзовском районах города.

Контролируется соблюдение 15%-ной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

Ведется работа по наведению порядка на «Алтын Орде», где после исключения посредников ожидается снижение цен на овощи и фрукты, мясную продукцию.

По поручению акима Алматы  Ерболата Досаева создана «Региональная комиссия по расследованию посреднических схем по цепочке ценообразования продовольственных товаров», которая будет проводить проверки ценообразования на торговых объектах с принятием соответствующих мер в случае выявления фактов необоснованного завышения цен.

Ирина Мишура
Досаев Ерболат Алматы
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось
03.03.2022
Начался второй раунд переговоров Украины и России
03.03.2022
253 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все