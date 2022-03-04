Шукеев поздравил многодетных матерей в преддверии 8 Марта

Среди приглашенных на встречу с главой региона были многодетные матери, родительницы туркестанцев, добившихся успехов в спорте, искусстве и других сферах.

Во время встречи, которая проходила в неформальной обстановке за чашкой чая, Шукеев выслушал женщин и поздравил с наступающим праздником.

Фото: Пресс-служба акимата Туркестанской области

От всей души поздравляю вас с 8 Марта – Международным женским днем! Вполне естественно, что День матери, дающий жизнь всему живому на Земле, совпадает с первыми днями весны. Люди растут под лаской любящей материнской руки, впитывая лучшее от жизни через материнское молоко. Сегодня многие женщины стали кормильцами семей. Они работают во всех сферах. В настоящее время 30% сотрудников местных исполнительных органов – представительницы слабого пола. Растет и число женщин-предпринимателей. В своем обращении наш президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обязательным условием развития страны является воспитание подрастающего поколения. От вашей дальновидности и умений в воспитании детей зависит развитие нашей страны, – сказал Умирзак Шукеев, вручая женщинам подарки.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Перед акимом выступили Мухаббат Кудайбергенова – мать Сакена Бибосынова, бронзового призера Токийской Олимпиады, чемпиона мира, Жулдыз Кудабаева – мать Сапара Досбола, героически погибшего в результате теракта в воинской части в Актобе в 2016 году, Гульбаршина Бекетова – многодетная мать, Дуйсенкул Жамболова – председатель Туркестанского областного Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Выступившие матери отметили, что главная роль женщины в обществе – воспитание и духовное наполнение. Арайлым Курашбек, известная многим как трактористка, рассказала о поддержке молодежи, пропаганде среди юношей и девушек культа труда.

Все приглашенные выразили восхищение превращением Туркестана в прекрасный город за короткий срок и поблагодарили всех казахстанцев за благоустройство края.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

На встрече обсудили процесс воспитания, отношения матери и ребенка, сохранение единства страны, поддержку демографии и планы по увеличению потенциала страны.