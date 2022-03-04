19:38 04.03.2022
Школьный автобус загорелся в Костанайской области
Фото: pixabay
Инцидент произошел по дороге в школу. Почувствовавшая запах дыма учительница вывела детей из салона автобуса. Никто не пострадал, передает Zakon.kz.
Дети из поселка Асенкритовка учатся в соседнем селе, куда приходится добираться на автобусе, пишет Алау.
Когда пассажиров стало больше, новенькую «ГАЗель» из-за нехватки мест заменили на старый автобус.
3 марта по дороге в школу автобус загорелся. Учитель вывела ребят на улицу, дети благополучно вернулись по домам.
Как рассказали родители школьников, автобусу уже 39 лет, его постоянно ремонтировали, и детям приходилось обучаться дистанционно.
Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона. По данным ведомства, в автобусе марки «ПАЗ», принадлежащем районному отделу образования, произошло замыкание электропроводки.