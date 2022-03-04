Школьный автобус загорелся в Костанайской области

Дети из поселка Асенкритовка учатся в соседнем селе, куда приходится добираться на автобусе, пишет Алау.

Когда пассажиров стало больше, новенькую «ГАЗель» из-за нехватки мест заменили на старый автобус.

3 марта по дороге в школу автобус загорелся. Учитель вывела ребят на улицу, дети благополучно вернулись по домам.

Как рассказали родители школьников, автобусу уже 39 лет, его постоянно ремонтировали, и детям приходилось обучаться дистанционно.

Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона. По данным ведомства, в автобусе марки «ПАЗ», принадлежащем районному отделу образования, произошло замыкание электропроводки.