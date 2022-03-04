Госпиталь для больных коронавирусом законсервировали в Павлодаре

Инфекционный госпиталь в горбольнице Павлодара почти год принимал пациентов с коронавирусом.

По данным Pavlodarnews.kz, сейчас он перестал функционировать в связи со снижением числа зараженных. За девять месяцев работы здесь пролечили около 1600 пациентов. С наибольшей нагрузкой госпиталь столкнулся в ноябре 2021 года.

Отделение, где принимали роды у женщин с коронавирусом, продолжает работать. Для них создавали боксированные палаты. За два года в учреждении роды приняли у 1500 женщин с подтвержденным COVID-19. По последним данным, в стационаре находятся 15 рожениц.