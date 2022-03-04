20:42 04.03.2022
Санкции нацелены на экономику России – Посольство США в Казахстане
Фото: kz.usembassy.gov
Посольство США в Казахстане высказалось по поводу санкций, объявленных России в связи со сложной ситуацией в Украине, передает Zakon.kz.
Ситуация на Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан. Пресс-служба Посольства США в РК
В посольстве отметили, что на протяжении 30 лет партнерства США настроены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять экономику.