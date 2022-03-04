Турецкие инвесторы планируют построить фармацевтический завод в Алматы

Как сообщает пресс-служба правительства РК, по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 33% и превысил 4,1 млрд долларов. За последние 15 лет Турция инвестировала в экономику нашей страны более 3,5 млрд долларов.

Несмотря на пандемию, третий год Казахстан привлекает рекордные объемы инвестиций из Турции. За девять месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций из Турции вырос почти в два раза и составил 535 млн долларов. Это признак большого доверия к Казахстану и свидетельство того, что в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата, – сказал Алихан Смаилов.

В Казахстане осуществляют деятельность порядка 3700 компаний с участием турецкого капитала. В целом совместно реализованы 58 крупных проектов на сумму порядка 2 млрд долларов. Успешно запущены проекты в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, инфраструктура, пищевая промышленность и фармацевтика. На стадии реализации 27 проектов на сумму 2,5 млрд долларов, также совместно прорабатываются 55 перспективных проектов на сумму более 1 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

По словам Смаилова, Казахстан смог преодолеть экономические последствия, связанные с COVID-19. К примеру, по итогам прошлого года рост промышленности составил 3,8%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 5,5%.

Ключевым фактором роста стала высокая инвестиционная активность в несырьевых секторах. Инвестиции в данном секторе выросли на 9,5%. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев 2021 года увеличился на 50%, до 18,8 млрд доллара, – сообщил Смаилов.

Также он отметил, что металлургия и горнодобывающая отрасль являются ключевым сектором казахстанской экономики, в котором сконцентрировано порядка 20% промышленности и национального экспорта.

Глава Кабмина обратил внимание турецких бизнесменов на реализацию проектов в агропромышленном комплексе Казахстана.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Казахстане составляет более 200 млн га и пастбищ – почти 180 млн га. Казахстан признан Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН одним из пяти самых перспективных производителей сельскохозяйственной продукции в мире и важным игроком в обеспечении глобальной и региональной продовольственной безопасности на ближайшие годы. Потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере действительно огромен, – сказал премьер-министр РК.

Фото: primeminister.kz

По итогам форума были подписаны 10 коммерческих документов. В рамках реализации соглашений инвесторы намерены построить транспортно-логистические центры с авиакарго в ЗКО и Актюбинской области, фармацевтический завод в городе Алматы, предприятие по выпуску медицинских изделий, масок и респираторов, завод по производству продукции из нержавеющей стали, металлических стальных конструкций, торгово-развлекательный центр в столице. Общая сумма инвестиций в данные проекты составит порядка полумиллиарда долларов США.