Как правильно выбрать букет на 8 Марта – советы эксперта

Как правило, в этот день мужчины стараются удивить своих дам красивым букетом. И у многих возникает вопрос, какие выбрать цветы, как подобрать оформление. В одном из цветочных салонов Нур-Султана корреспонденту Zakon.kz рассказали, что самым популярным подарком, незаменимой классикой до сих пор считаются розы.

Фото: Zakon.kz

В этом году актуальны практически все композиции – сборные букеты и монобукеты – из определенных видов цветов. Розы – классика, они всегда в приоритете, поэтому у нас 80% продаж приходится на розы, 25% – на сборные букеты. Ну и к 8 Марта большим спросом пользуются тюльпаны. Основатель сети цветочных салонов Батырхан Тайкен

По словам специалиста, придать изюминку букету может необычное и яркое оформление. Также в последнее время пользуются популярностью декоративные материалы – зелень, сухоцветы. Но в любом случае все зависит от вкуса и предпочтений клиента.

Фото: Zakon.kz

Кто-то любит добавлять в букеты декоративные материалы, к примеру, сухоцветы. Есть люди, которые, наоборот, просят собрать букет без оформления – просто перевязать цветы лентой. У нас свой стиль оформления – это матовая водонепроницаемая бумага. За счет такого оформления можно придать букету объем, даже если он состоит из трех роз. Батырхан Тайкен

Если вы хотите, чтобы цветы дольше радовали глаз, то лучше выбрать хризантемы, гвоздики или гипсофилы. Некоторые разновидности роз, к примеру, спрей, или кустовые розы, могут простоять немного подольше.

Фото: Zakon.kz

Экзотические цветы только входят на рынок, поэтому не пользуются большой популярностью. Протея, одноголовые хризантемы из сорта «бигуди», ранункулюсы, лютики – очень дорогие цветы. Мы их практически не заказываем, но не из-за того, что боимся цены, они просто могут не доехать. Основатель сети цветочных салонов Батырхан Тайкен

А вот любимая многими гортензия – очень капризный цветок, поскольку требует много воды.

Фото: Zakon.kz

Мы буквально 1 марта анонсировали поднятие цен из-за того, что наши поставщики сделали перерасчет. Случилось это потому, что воздушное пространство над Россией и Беларусью закрыли, и теперь из Амстердама в Казахстан цветы летят через семь стран, то есть в объезд. Соответственно, цена на транспортировку подорожала, плюс с декабря у нас большие проблемы с логистикой из Эквадора в Амстердам. Ну и курс доллара, поскольку транспортировка вся в долларах, соответственно, мы очень сильно зависим от этого. Батырхан Тайкен

Батырхан отметил, что в основном цветы в Казахстан завозят из Южной Америки – Колумбии, Эквадора. Есть поставки из Кении, Эфиопии, Израиля, Голландии. Сам цветочный хаб находится в Амстердаме. Сейчас у хозяев цветочных салонов в Казахстане появились небольшие проблемы с поставками, что также поспособствовало росту цен.

Фото: Zakon.kz

Самая востребованная позиция – голландская роза 50-60 см – будет стоить по 800 тенге за штуку. Тюльпаны тоже подорожали, теперь один цветок обойдется покупателям в 800 тенге.

Фото: Zakon.kz

Все думают, что цветочники на 8 марта зарабатывают на 10 лет вперед, на самом деле такого нет, это миф. Праздники требуют очень большого внимания, соответственно, нанимается дополнительный персонал, снимаются дополнительные помещения для хранения, плюс, сами цветы дорожают. В принципе, на праздники мы не зарабатываем намного больше, чем в обычные дни. Если брать статистику за март и февраль, то разница может быть в три раза. И то в этом году, возможно, ее вообще не будет из-за того, что маржинальность у нас совсем низкая в силу всей сложившейся ситуации из-за подорожания транспортировки. Я сомневаюсь, что мы много заработаем.

При этом эксперт подчеркнул, что культура дарения очень сильно выросла не только в Казахстане, но и во всем мире. Если раньше цветы были дорогими и не каждый мог позволить себе купить букет, да и выбора особого не было, то сейчас с этим проще.

Фото: Zakon.kz

К примеру, недавно мы открылись в Петропавловске. Так вот, раньше там люди цветы особо не покупали. Как только мы появились на рынке и начали предлагать 15 роз за 7-7,5 тыс. тенге, то люди начали активнее покупать. Причем, знаете, как это происходит. Человек привык к тому, что одна роза стоит 1,5 тыс. тенге, а тут он за 7 тыс. тенге покупает просто шикарный букет из 15 голландских роз. И тут срабатывает эффект шока. Батырхан Тайкен

Свою роль в этом также сыграли различные праздники, которых в Казахстане немало.

Фото: Zakon.kz

Очень радует, что культура дарения в Казахстане растет. И на самом деле не столь важно, какой букет вы дарите – 101 розу или три цветочка. Главное, правильно преподнести и вложить в это свою душу.