06:05 05.03.2022
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО
Фото: pixabay
Власти Финляндии и США договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны. Переговоры между президентами Финляндии и США прошли в Белом доме, сообщает Zakon.kz.
Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине, сообщает РИА Новости.
По словам президента страны Саули Ниинисте, большинство граждан выступает за вступление в Североатлантический альянс.
Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом.Саули Ниинисте
Кроме этого, власти Финляндии и США договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны. Переговоры между двумя президентами прошли 4 марта в Белом доме.