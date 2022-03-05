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06:05 05.03.2022

В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО

Финляндия НАТО Фото: pixabay
Власти Финляндии и США договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны. Переговоры между президентами Финляндии и США прошли в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине, сообщает РИА Новости.

По словам президента страны Саули Ниинисте, большинство граждан выступает за вступление в Североатлантический альянс.

Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом.Саули Ниинисте

Кроме этого, власти Финляндии и США договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны. Переговоры между двумя президентами прошли 4 марта в Белом доме.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине НАТО Финляндия
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