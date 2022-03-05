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06:31 05.03.2022

Samsung остановила поставки смартфонов в Россию

Россия Samsung Фото: pixabay
Южнокорейская компания присоединилась к списку компаний от Apple до Microsoft, которые решили прекратить продажи и предоставление услуг в России, сообщает Zakon.kz.

Samsung Electronics Co. заявила, что поставки продукции в Россию были приостановлены из-за текущих геополитических событий, сообщает Bloomberg.

По словам источника агентства, был приостановлен экспорт всех продуктов Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой.

Южнокорейская компания присоединилась к списку компаний от Apple до Microsoft, которые решили прекратить продажи и предоставление услуг в России.

В Samsung уточнили, что активно следят за сложной ситуацией.

В ночь на 2 марта Apple остановила продажи всей техники в России, а также объявила об отключении платежной системы Apple Pay и «других услуг». Позже компания закрыла свой фирменный интернет-магазин для посетителей из России.

Данияр Кунафин
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