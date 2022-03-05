Илон Маск призвал заместить российский экспорт нефти и газа

Американский миллиардер Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Маска, «зеленая» энергетика пока не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов. Однако, отметил он, «чрезвычайные времена требуют чрезвычайные меры».

Очевидно, что это негативно скажется на Tesla, но решения в области устойчивой энергетики просто не могут мгновенно скомпенсировать российский экспорт нефти и газа. Илон Маск

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, однако к этому нужно стремиться.

Кроме этого, в США активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций против России.