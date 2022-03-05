Три казахстанца скончались от КВИ за сутки

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293+ и 1119 КВИ-), из них в стационарах – 1679 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 733.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 124 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 49,

на аппарате ИВЛ – 40.