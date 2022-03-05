Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:16 05.03.2022

Три казахстанца скончались от КВИ за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293+ и 1119 КВИ-), из них в стационарах – 1679 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 733.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 124 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 49,

  • на аппарате ИВЛ – 40.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины
04.03.2022
В Казахстане разработали комплекс мер по повышению доходов населения
04.03.2022
Гороскоп богатства: кому крупно повезет в марте
04.03.2022
Ливень и сильный ветер ожидаются в Казахстане
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все