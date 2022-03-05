08:16 05.03.2022
Три казахстанца скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 253 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 5 марта лечение от КВИ продолжают получать 15 412 человек (14 293+ и 1119 КВИ-), из них в стационарах – 1679 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 733.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 124 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 49,
на аппарате ИВЛ – 40.
Фото: Минздрав РК