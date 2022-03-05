Мария Агапова прошла взвешивание перед боем с Мариной Мороз

Боец UFC из Павлодара Мария Агапова встретится с украинкой Мариной Мороз в предстоящем шоу UFC 272.

По итогам взвешивания девушки показали следующие цифры:

Мария Агапова – 57,15 кг.

Марина Мороз – 56,93 кг.

Поединок между Агаповой и Мороз пройдет 6 марта около в 07:00 по времени Нур-Султана.

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