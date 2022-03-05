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08:31 05.03.2022

Мария Агапова прошла взвешивание перед боем с Мариной Мороз

UFC Мария Агапова Фото: Instagram/mma.mashka
В американском Лас-Вегасе прошла предварительная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 272 с участием казахстанской файтерши Марии Агаповой, передает Zakon.kz.

Боец UFC из Павлодара Мария Агапова встретится с украинкой Мариной Мороз в предстоящем шоу UFC 272.

По итогам взвешивания девушки показали следующие цифры:

Мария Агапова 57,15 кг.

Марина Мороз 56,93 кг.

Поединок между Агаповой и Мороз пройдет 6 марта около в 07:00 по времени Нур-Султана.

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