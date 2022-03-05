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09:21 05.03.2022

Нариман Курбанов стал победителем этапа КМ по спортивной гимнастике

Гимнастика Кубок мира Победа Фото: olympic.kz
В Дохе (Катар) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике, в котором активное участие принимают представители Казахстана. Копилку казахстанской сборной медалью высшей пробы пополнил Нариман Курбанов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета РК, 24-летний казахстанец первенствовал в упражнениях на коне.

В финальной восьмерке Нариман Курбанов набрал 15,200 балла. Второе место занял ирландец Рис МакКленаган. На третью ступень пьедестала почета поднялся Арутюн Мердинян из Армении.

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