Нариман Курбанов стал победителем этапа КМ по спортивной гимнастике

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета РК, 24-летний казахстанец первенствовал в упражнениях на коне.

В финальной восьмерке Нариман Курбанов набрал 15,200 балла. Второе место занял ирландец Рис МакКленаган. На третью ступень пьедестала почета поднялся Арутюн Мердинян из Армении.

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