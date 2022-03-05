Аналитики S&P прогнозируют укрепление тенге во втором полугодии

Аналитики отметили, что сильная фискальная позиция, значительные внешние резервы, благоприятная ситуация на рынке нефти являются поддерживающими кредитный рейтинг факторами.

Как сообщает Нацбанк, S&P заявило, что геополитическая ситуация не повлияла на изменение кредитных показателей Казахстана несмотря на тесные политические, финансовые и экономические связи с Россией. Вторичные эффекты экономических санкций в отношении РФ будут управляемыми и не отразятся на доступе Казахстана к его ключевым экспортным рынкам.

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга, как и прежде, остается сильная фискальная позиция страны с низким уровнем государственного долга и существенными ликвидными активами. Внедрение бюджетного правила, ограничивающего объем трансфертов из Национального фонда в бюджет, и увеличение объемов добычи нефти позволят Казахстану сохранить сильную фискальную позицию, считают аналитики S&P. Нацбанк РК

Внешние резервы Казахстана также остаются значительными, валовые потребности во внешнем финансировании относительно низкие.

Рост ВВП в 2022 году прогнозируется S&P на уровне 3,6%. Аналитики S&P отметили, что инфляция в среднем составила 8% в 2021 году, выше установленного Национальным банком коридора в 4-6%, что отражает проводимую стимулирующую фискальную политику и повышение цен на импортируемые товары. S&P ожидает, что инфляция замедлится до 5% к 2025 году.

Агентство подчеркнуло, что для поддержания стабильности цен в условиях неопределенности Национальный банк повысил базовую ставку до 13,5%.

Эксперты позитивно оценили повышение эффективности, независимости и транспарентности Национального банка.

По мнению аналитиков S&P, реализация планов Национального банка по выходу из программ поддержки экономики в 2023 году, совместная работа с Министерством финансов по построению кривой доходности с целью повышения ликвидности на внутреннем вторичном рынке усиливают трансмиссионный канал монетарной политики. Нацбанк РК

Кроме того, выделение из компетенции Национального банка функции по финансовому регулированию позволило усовершенствовать его деятельность по обеспечению макроэкономической стабильности, подчеркнули аналитики.

S&P также отмечает, что режим плавающего обменного курса помог экономике адаптироваться к внешнему давлению. По оценке S&P ожидается укрепление курса тенге во втором полугодии 2022 года, снизившегося почти на 15% в связи с текущими событиями.

Согласно S&P динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего совершенствования государственного управления, политики государственных институтов, эффективности монетарной политики и состояния банковского сектора.