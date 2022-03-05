На Мангистаускую область обрушился сильный ветер

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона предупреждали об усилении ветра местами до 30 метров в секунду.

В ведомстве посоветовали жителям региона оставаться дома, а свои автомобили припарковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

По данным ДЧС, ночью в селе Жетыбай из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания. В поселке Кызылтобе произошел срыв кровли временного строения на площади 50 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. В результате срыва повреждены две опоры воздушной линии электропередач. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. ДЧС Мангистауской области

По данным издания «Лада», в Актау кирпичный забор обрушился на припаркованный автомобиль. Очевидцы предполагают, что старое строение не выдержало сильного ветра.

Еще один неприятный инцидент произошел напротив здания областной филармонии. Там ветром с опорной конструкции сорвало LED-экран.

Кроме того, блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал видео бушующего Каспия.