На Мангистаускую область обрушился сильный ветер
Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона предупреждали об усилении ветра местами до 30 метров в секунду.
В ведомстве посоветовали жителям региона оставаться дома, а свои автомобили припарковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.
По данным ДЧС, ночью в селе Жетыбай из-за сильного ветра снесло крышу недостроенного здания. В поселке Кызылтобе произошел срыв кровли временного строения на площади 50 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. В результате срыва повреждены две опоры воздушной линии электропередач. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.ДЧС Мангистауской области
По данным издания «Лада», в Актау кирпичный забор обрушился на припаркованный автомобиль. Очевидцы предполагают, что старое строение не выдержало сильного ветра.
Еще один неприятный инцидент произошел напротив здания областной филармонии. Там ветром с опорной конструкции сорвало LED-экран.
Кроме того, блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал видео бушующего Каспия.