Женщины и мужчины в Казахстане – АСПиР опубликовало гендерную статистику

В городах проживают около 6 млн женщин, а в сельской местности – 3,8 млн.

Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак – 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – 75,5 лет. АСПИР РК

По данным за IV квартал 2021 года женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах: