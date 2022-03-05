10:40 05.03.2022
Женщины и мужчины в Казахстане – АСПиР опубликовало гендерную статистику
Фото: Zakon.kz
Как сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам, в Казахстане проживают 9,8 млн женщин и 9,3 млн мужчин, передает Zakon.kz.
В городах проживают около 6 млн женщин, а в сельской местности – 3,8 млн.
Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак – 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – 75,5 лет. АСПИР РК
По данным за IV квартал 2021 года женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах:
образование,
бизнес и администрирование,
продавцы и работники продаж,
торговля,
сфера услуг.