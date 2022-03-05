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10:40 05.03.2022

Женщины и мужчины в Казахстане – АСПиР опубликовало гендерную статистику

женщины Фото: Zakon.kz
Как сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам, в Казахстане проживают 9,8 млн женщин и 9,3 млн мужчин, передает Zakon.kz.

В городах проживают около 6 млн женщин, а в сельской местности – 3,8 млн.

Средний возраст казахстанской женщины составляет 33,5 лет, средний возраст вступления в брак – 24,8 лет. Ожидаемая продолжительность жизни – 75,5 лет. АСПИР РК

По данным за IV квартал 2021 года женщины чаще всего работают в следующих профессиональных сферах:

  • образование,

  • бизнес и администрирование,

  • продавцы и работники продаж,

  • торговля,

  • сфера услуг.

Анастасия Стативкина
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