В Казахстане разработали законопроект «О профессиональных квалификациях»

Также разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций». Он направлен на регулирование общественных отношений, связанных с порядком признания профессиональных квалификаций физлица, претендующего на осуществление определенного вида трудовой деятельности, в Национальной системе квалификаций.

В Минтруда отметили, что на фоне появления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов личную конкурентоспособность можно обеспечить только неоднократной переквалификацией и освоением новых профессий.

Основным законопроектом предусмотрено два способа признания профессиональных квалификаций:

на обязательной основе – проводится на основе действующего порядка, установленного отраслевыми законодательными актами РК; на добровольной основе – проводится путем сертификации кандидата, претендующего на осуществление определенного рода занятий, трудовой деятельности, который обратился самостоятельно или по направлению работодателя.

Также проектом закона определяются права кандидатов на прохождение процедуры признания профессиональных квалификаций, условия и порядок их признания на добровольной основе.

Кроме того, предусмотрены следующие меры стимулирования:

предоставление кандидатам, направляемым работодателями, гарантий и льгот в порядке, установленном трудовым законодательством РК;

учет признания профессиональных квалификаций при декларировании деятельности работодателя;

выдача единоразового ваучера безработным лицам, обратившимся в центр занятости населения в качестве ищущих работу. На основании данного ваучера безработное лицо пройдет признание профессиональной квалификации за счет средств республиканского бюджета;

субсидирование отдельных расходов при создании центров признания профессиональных квалификаций в отдельных отраслях (сферах) государственного управления по профессиям.

Как считают в Минтруда, принятие законопроектов предоставит работникам, безработным и соискателям возможность быстрого и качественного трудоустройства и высокого заработка. Работодатели смогут получить реальную независимую оценку уровня профессиональной пригодности работников, нанимать квалифицированных специалистов и повысить производительность труда.