11:14 05.03.2022
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 501,64 тенге, поднявшись на 1,92 тенге, сообщает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516-520 тенге, евро – по 566-577 тенге, российские рубли – по 4,5-5,2 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 15 марта.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 6,81%, составив 115 долларов за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 6,91%, до 118,09 за баррель.