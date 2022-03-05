Курс доллара превысил 501 тенге на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516-520 тенге, евро – по 566-577 тенге, российские рубли – по 4,5-5,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 15 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 6,81%, составив 115 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 6,91%, до 118,09 за баррель.