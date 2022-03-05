Пекин-2022: казахстанец Александр Герлиц вошел в Топ-8 на первой гонке

Главный тренер сборной РК Василий Коломиец ранее предсказывал, что из-за сильного ветра в Чжанцзякоу соревнования по биатлону будут напоминать лотерею. Многие знаменитые спортсмены допускали промахи. Казахстанец Александр Герлиц (LW6, стоя) на первой стрельбе не допустил ни одного промаха, однако на втором огневом рубеже все-таки дважды промахнулся. После второй стрельбы он занимал промежуточную 8-ю позицию.

Оставалось надеяться на скорость. До 3-го места ему нужно было отыграть на тот момент полторы минуты. Когда финишировал Герлиц, он занимал текущее 5-е место среди 11 финишировавших. Спринт в биатлоне проходит в формате гонки с раздельным стартом, поэтому чтобы узнать, какую позицию займет Герлиц, нужно было дождаться окончания соревнований. В итоговом протоколе Александр остался на 8-м месте.

Победу в гонке за явным преимуществом одержал украинский паралимпиец Григорий Вовчинский.