В России будут хранить все сообщения, голосовые видео и аудио из месседжеров

Правила предусматривают, что организатор распространения информации обеспечивает хранение и предоставляет электронные сообщения в установленном порядке уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в отношении:

пользователей, зарегистрировавшихся с использованием сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ;

пользователей, авторизовавшихся с использованием сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ;

пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного интернет-сервиса документ, удостоверяющий личность, выданный органом государственной власти России (основной документ или иной документ, удостоверяющий личность);

пользователей, использующих для доступа к коммуникационному интернет-сервису устройства или программы для электронных вычислительных машин, передающие коммуникационному интернет-сервису географические данные (метаданные), указывающие на нахождение пользователей на территории России;

пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного интернет-сервиса в качестве контактной информации телефонные номера, выделенные российскими операторами связи при заключении с абонентом договора об оказании услуг связи;

пользователей, о которых организатор распространения информации проинформирован уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности страны о том, что пользователи находятся на территории РФ.

Указывается, что организатор распространения информации хранит на территории РФ электронные сообщения в программно-технических средствах в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и или их обработки..

Организатор распространения информации — это лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет».

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 6 лет.