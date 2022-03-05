12:00 05.03.2022
«Понты или неосторожность»: в Алматы водитель выбросил деньги в окно
Фото: pixabay
Полиция Алматы разыскивает водителя, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина выбросил из окна автомобиля деньги, сообщает Zakon.kz.
На кадрах водитель выбрасывает купюры из окна автомобиля, а потом собирает их с проезжей части
Главное, чтобы это лечилось;
Когда же уже воспитанность и законопослушность будут в моде, а не вот такое обезьянье поведение;
Найти и наказать, что бы другим неповадно было;
Вот что значит деньги на ветер;
Актер дешевый, - отметили комментаторы.
В полиции отметили, что своими действиями водитель создал аварийную ситуацию, а также не был сосредоточен во время вождения, что также могло привести к трагедии.
Мы взяли данный факт в работу и занимаемся поиском правонарушителя. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах.Рустам Абрахманов, замначальника ДП Алматы
Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором два водителя внедорожников проехали по тротуару.