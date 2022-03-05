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Законодательство РК
12:00 05.03.2022

«Понты или неосторожность»: в Алматы водитель выбросил деньги в окно

нарушение ПДД Фото: pixabay
Полиция Алматы разыскивает водителя, нарушившего правила дорожного движения. Мужчина выбросил из окна автомобиля деньги, сообщает Zakon.kz.

На кадрах водитель выбрасывает купюры из окна автомобиля, а потом собирает их с проезжей части

  • Главное, чтобы это лечилось;

  • Когда же уже воспитанность и законопослушность будут в моде, а не вот такое обезьянье поведение;

  • Найти и наказать, что бы другим неповадно было;

  • Вот что значит деньги на ветер;

  • Актер дешевый, - отметили комментаторы.

В полиции отметили, что своими действиями водитель создал аварийную ситуацию, а также не был сосредоточен во время вождения, что также могло привести к трагедии.

Мы взяли данный факт в работу и занимаемся поиском правонарушителя. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах.Рустам Абрахманов, замначальника ДП Алматы

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором два водителя внедорожников проехали по тротуару.

Анастасия Московчук
Алматы
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