«Понты или неосторожность»: в Алматы водитель выбросил деньги в окно

На кадрах водитель выбрасывает купюры из окна автомобиля, а потом собирает их с проезжей части

Главное, чтобы это лечилось; Когда же уже воспитанность и законопослушность будут в моде, а не вот такое обезьянье поведение; Найти и наказать, что бы другим неповадно было; Вот что значит деньги на ветер; Актер дешевый, - отметили комментаторы.

В полиции отметили, что своими действиями водитель создал аварийную ситуацию, а также не был сосредоточен во время вождения, что также могло привести к трагедии.

Мы взяли данный факт в работу и занимаемся поиском правонарушителя. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах. Рустам Абрахманов, замначальника ДП Алматы

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором два водителя внедорожников проехали по тротуару.