Какие ошибки совершают при профилактике ОРВИ весной – советы врача
ОРВИ или ОРЗ, простуда, встречаются круглогодично. Подъем заболеваемости, как правило, наблюдается в осенне-зимний период. Однако, межсезонье – это время, когда простудные заболевания могут встречаются чаще, чем обычно. Организм человека, особенно с ослабленным иммунитетом, чутко реагирует на весеннюю слякоть и влажность.Заведующая отделением №2 ГКП на ПХВ многопрофильной городской детской больницы №3 города Нур-Султан, врач высшей категории Наталья Бочарникова
По ее словам, весной организм переживает определенный стресс от нехватки солнечных лучей, недостатка витамина D и частых переохлаждений.
Она добавила, что немаловажное значение для возникновения простудного заболевания имеет частое переохлаждение организма в этот период.
Переохлаждение связано не с резким снижением температуры окружающей среды, а с неправильным выбором одежды. Весной достаточно часто наблюдаются суточные колебания температуры. Поэтому если одежда выбрана неправильно, то организм человека в течение суток вынужден несколько раз регулировать свой теплообмен, настраиваясь на ту или иную температуру. Наталья Бочарникова
Как отметила врач есть некоторые причины, по которым взрослые, несмотря на принимаемые меры и усилия, все же не достигают нужного эффекта и соответственно заболевают.
В пример она привела, что витаминные препараты лучше принимать не в сезон простуды, а заблаговременно, чтобы организм уже был подготовлен.
В целом, есть ряд простых правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от неприятного весеннего «сюрприза»:
В первую очередь — обеспечить правильное и полноценное питание. Для этого нужно составить свой рацион таким образом, чтобы ваш организм получал все необходимые питательные вещества, витамины и минералы. Витамины, минералы и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, крупах, злаковых, бобовых растениях, зелени.
Личная гигиена. Если приходится постоянно контактировать с больным, лучше лишний раз помыть руки с мылом. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот.
Промываем нос. Это можно сделать при помощи солевого раствора (на литр воды 1 чайная ложка соли — прим.ред.) или специальными соляными спреями, которых в аптеках множество.
Одеваем маски. Причем одевать как раз стоит ее на больного человека, чтобы исключить попадание в пространство крупных частиц при кашле и чихании.
Тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время влажной уборке и проветриванию.
Избегайте массовых скоплений людей. В этот период лучше воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и прочие места, где могут оказаться инфицированные люди и где шанс подцепить вирус высок.
Для профилактики гриппа и развития тяжелых осложнений на сегодняшний день существует единственный метод — вакцинация, которую можно пройти в поликлиники. Вакцинация проводится как правило в конце октября — начале ноября.
Как отмечалось выше, в первую очередь нужно обеспечить полноценное питание. Чтобы полностью удовлетворить потребности практически во всех необходимых микроэлементах и минералах достаточно съедать в день по 100 граммов любой пряной зелени или салата. При меньшем количестве необходимо принимать витаминные препараты. Среди витаминов наибольшее значение имеют витамины С, Д, группы В, а также минералы – цинк, йод. Помните, что их избыток может нанести вред вашему здоровью. Не забывайте, что профилактика ОРВИ проводится заранее, а не в период, когда уже все болеют простудой. Наталья Бочарникова