Какие ошибки совершают при профилактике ОРВИ весной – советы врача

ОРВИ или ОРЗ, простуда, встречаются круглогодично. Подъем заболеваемости, как правило, наблюдается в осенне-зимний период. Однако, межсезонье – это время, когда простудные заболевания могут встречаются чаще, чем обычно. Организм человека, особенно с ослабленным иммунитетом, чутко реагирует на весеннюю слякоть и влажность. Заведующая отделением №2 ГКП на ПХВ многопрофильной городской детской больницы №3 города Нур-Султан, врач высшей категории Наталья Бочарникова

По ее словам, весной организм переживает определенный стресс от нехватки солнечных лучей, недостатка витамина D и частых переохлаждений.

Она добавила, что немаловажное значение для возникновения простудного заболевания имеет частое переохлаждение организма в этот период.

Переохлаждение связано не с резким снижением температуры окружающей среды, а с неправильным выбором одежды. Весной достаточно часто наблюдаются суточные колебания температуры. Поэтому если одежда выбрана неправильно, то организм человека в течение суток вынужден несколько раз регулировать свой теплообмен, настраиваясь на ту или иную температуру. Наталья Бочарникова

Как отметила врач есть некоторые причины, по которым взрослые, несмотря на принимаемые меры и усилия, все же не достигают нужного эффекта и соответственно заболевают.

В пример она привела, что витаминные препараты лучше принимать не в сезон простуды, а заблаговременно, чтобы организм уже был подготовлен.

В целом, есть ряд простых правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от неприятного весеннего «сюрприза»:

В первую очередь — обеспечить правильное и полноценное питание. Для этого нужно составить свой рацион таким образом, чтобы ваш организм получал все необходимые питательные вещества, витамины и минералы. Витамины, минералы и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, крупах, злаковых, бобовых растениях, зелени.

Личная гигиена. Если приходится постоянно контактировать с больным, лучше лишний раз помыть руки с мылом. Не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот.

Промываем нос. Это можно сделать при помощи солевого раствора (на литр воды 1 чайная ложка соли — прим.ред.) или специальными соляными спреями, которых в аптеках множество.

Одеваем маски. Причем одевать как раз стоит ее на больного человека, чтобы исключить попадание в пространство крупных частиц при кашле и чихании.

Тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время влажной уборке и проветриванию.

Избегайте массовых скоплений людей. В этот период лучше воздержаться от походов в театры, цирки, кафе и прочие места, где могут оказаться инфицированные люди и где шанс подцепить вирус высок.

Для профилактики гриппа и развития тяжелых осложнений на сегодняшний день существует единственный метод — вакцинация, которую можно пройти в поликлиники. Вакцинация проводится как правило в конце октября — начале ноября.