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12:35 05.03.2022

Казахстанец на мировом супертурнире по битбоксу – есть первая победа

Beatbox United Online Battle 2022 Фото: Youtube/Chezame
Чемпион мира по битбоксу казахстанец Эльдар Габдуллин участвует в Beatbox United Online Battle 2022, куда допущены 16 лучших битбоксеров со всего мира, передает Zakon.kz.

По правилам первый раунд конкурса, баттл, идет в записи. Участники должны отправить как можно больше записей своего выступления в жанре битбокс. Жюри оценивает присланные конкурсантами видео по семи параметрам и выбирает лучшего в каждой паре, определенной жребием. Дальше проходит только один из двух битбоксеров в каждой паре.

Эльдару (псевдоним – DROPICAL) предстояло сойтись в заочном баттле со звездой битбокса из Южной Кореи, выступающей под ником WING. Наш соотечественник, несмотря на принадлежащий ему титул чемпиона мира, не считался фаворитом в данном противостоянии.

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Тем не менее жюри выбрало из данной пары именно казахстанца.

За победу в раунде Эльдар Габдуллин получит денежный приз, но гораздо важнее, что он продолжает участие в соревновании среди лучших из лучших.

Об Эльдаре известно, что он учится на педагога английского языка и преподает его в одном из учебных центров.

Альберт Ахметов
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