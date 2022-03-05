Казахстанец на мировом супертурнире по битбоксу – есть первая победа

По правилам первый раунд конкурса, баттл, идет в записи. Участники должны отправить как можно больше записей своего выступления в жанре битбокс. Жюри оценивает присланные конкурсантами видео по семи параметрам и выбирает лучшего в каждой паре, определенной жребием. Дальше проходит только один из двух битбоксеров в каждой паре.

Эльдару (псевдоним – DROPICAL) предстояло сойтись в заочном баттле со звездой битбокса из Южной Кореи, выступающей под ником WING. Наш соотечественник, несмотря на принадлежащий ему титул чемпиона мира, не считался фаворитом в данном противостоянии.

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Тем не менее жюри выбрало из данной пары именно казахстанца.

За победу в раунде Эльдар Габдуллин получит денежный приз, но гораздо важнее, что он продолжает участие в соревновании среди лучших из лучших.

Об Эльдаре известно, что он учится на педагога английского языка и преподает его в одном из учебных центров.