Национальную платформу биометрической идентификации разработают в РК

Основной задачей Национальной платформы является объединение совокупности существующих инициатив госорганов в сфере цифровой идентификации в единую систему.

Базовым элементом систем цифровой идентификации является сбор, хранение и обработка персональных биометрических данных – набора физических и поведенческих характеристик (атрибутов, модальностей), уникальных для каждого индивида, таких как лицо, радужка глаза, голос, отпечатки пальцев, походка и др.

Как считают разработчики, создание Национальной платформы и общей прозрачной, надежной и эффективной системы цифровой идентификации в Казахстане обеспечит многочисленные положительные эффекты для граждан, бизнесов и государства.

В частности, граждане и частный сектор в результате улучшенной идентификации получат выгоду от уменьшения рисков цифрового мошенничества и краж, снижения временных затрат и операционных расходов на администрирование, комплаенс, проведение транзакций и т.д.

Кроме этого, для граждан и бизнеса можно выделить следующие ожидаемые эффекты:

возможность получения новых видов услуг (в том числе платежных) в полностью цифровом виде и удаленном формате;

возможность самостоятельного управления доступом к персональным данным для третьих сторон;

сокращение времени и шагов для оказания государственных и коммерческих услуг в цифровом формате;

снижение стоимости цифровых услуг за счет оптимизации процессов их предоставления;

повышение надежности и безопасности персональных данных;

появление новых сервисов и бизнес-моделей, основанных на обработке данных;

повышение операционной эффективности за счет увеличения объема данных, используемых в принятии управленческих решений.

Государственный сектор получит значительные выгоды в виде уменьшения ошибок и мошенничества в процессах распределения социальных пособий и помощи (устранение «мертвых душ», дублирования, неправомерных получателей государственных средств), снижения административных и транзакционных издержек за счет упрощения, автоматизации и устранения дублирования госуслуг.

Полагается, что будут законодательно закреплены требования к защите биометрических данных, обеспечению безопасности, целостности, порядку их осуществления посредством определения детального перечня механизмов и обязательных к соблюдению положений.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 марта.