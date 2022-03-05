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Законодательство РК
12:49 05.03.2022

Национальную платформу биометрической идентификации разработают в РК

платформа по биометрической индентификации Фото: Zakon.kz
Министерство цифрового развития разработало программу создания Национальной платформы цифровой биометрической идентификации на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

Основной задачей Национальной платформы является объединение совокупности существующих инициатив госорганов в сфере цифровой идентификации в единую систему.

Базовым элементом систем цифровой идентификации является сбор, хранение и обработка персональных биометрических данных – набора физических и поведенческих характеристик (атрибутов, модальностей), уникальных для каждого индивида, таких как лицо, радужка глаза, голос, отпечатки пальцев, походка и др.

Как считают разработчики, создание Национальной платформы и общей прозрачной, надежной и эффективной системы цифровой идентификации в Казахстане обеспечит многочисленные положительные эффекты для граждан, бизнесов и государства.

В частности, граждане и частный сектор в результате улучшенной идентификации получат выгоду от уменьшения рисков цифрового мошенничества и краж, снижения временных затрат и операционных расходов на администрирование, комплаенс, проведение транзакций и т.д.

Кроме этого, для граждан и бизнеса можно выделить следующие ожидаемые эффекты:

  • возможность получения новых видов услуг (в том числе платежных) в полностью цифровом виде и удаленном формате;

  • возможность самостоятельного управления доступом к персональным данным для третьих сторон;

  • сокращение времени и шагов для оказания государственных и коммерческих услуг в цифровом формате;

  • снижение стоимости цифровых услуг за счет оптимизации процессов их предоставления;

  • повышение надежности и безопасности персональных данных;

  • появление новых сервисов и бизнес-моделей, основанных на обработке данных;

  • повышение операционной эффективности за счет увеличения объема данных, используемых в принятии управленческих решений.

Государственный сектор получит значительные выгоды в виде уменьшения ошибок и мошенничества в процессах распределения социальных пособий и помощи (устранение «мертвых душ», дублирования, неправомерных получателей государственных средств), снижения административных и транзакционных издержек за счет упрощения, автоматизации и устранения дублирования госуслуг.

Полагается, что будут законодательно закреплены требования к защите биометрических данных, обеспечению безопасности, целостности, порядку их осуществления посредством определения детального перечня механизмов и обязательных к соблюдению положений.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 марта.

Лариса Черненко
Открытые НПА Казахстан
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