13:15 05.03.2022
Назван способ сделать COVID-19 управляемым
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Коронавирусная инфекция со временем станет менее агрессивной и более управляемой, но пока рано говорить об ее полном исчезновении. Своим мнением об этом поделилась врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко, передает Zakon.kz.
Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым.Врач Марьяна Лысенко
Как предполагает специалист, в скором времени вирус трансформируется в сезонный, и это станет лучшим развитием событий данной пандемии для человечества, пишут «Известия».
Доктор также отметила, что инфекционный процесс будет управляемым только в том случае, если люди будут массово вакцинироваться от COVID-19 для достижения коллективного иммунитета.