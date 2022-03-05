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13:15 05.03.2022

Назван способ сделать COVID-19 управляемым

прививка, коронавирусная инфекция Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Коронавирусная инфекция со временем станет менее агрессивной и более управляемой, но пока рано говорить об ее полном исчезновении. Своим мнением об этом поделилась врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко, передает Zakon.kz.
Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым.Врач Марьяна Лысенко

Как предполагает специалист, в скором времени вирус трансформируется в сезонный, и это станет лучшим развитием событий данной пандемии для человечества, пишут «Известия».

Доктор также отметила, что инфекционный процесс будет управляемым только в том случае, если люди будут массово вакцинироваться от COVID-19 для достижения коллективного иммунитета.

Оксана Житникова
COVID-19
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