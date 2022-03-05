Назван способ сделать COVID-19 управляемым

Мы считаем, что рано или поздно COVID-19, безусловно, не будет таким агрессивным, он будет управляемым. Врач Марьяна Лысенко

Как предполагает специалист, в скором времени вирус трансформируется в сезонный, и это станет лучшим развитием событий данной пандемии для человечества, пишут «Известия».