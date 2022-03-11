Наружная реклама в Алматы – какие штрафы ждут расклейщиков-нелегалов

Пункт 168 Правил благоустройства города Алматы запрещает наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения), независимо от их ведомственной принадлежности, а также демонтаж рекламных сооружений, плакатов и других видов стихийной рекламы, установленных без разрешительных документов, возлагается на аппараты акимов районов, а также на собственников или арендаторов указанных объектов. Управление городского планирования и урбанистики Алматы

Незаконные рекламные объявления на стенах домов и столбах появляются чаще всего из-за нежелания платить за официальное размещение. При этом в соответствии со ст. 505 и ст. 463 КоАП РК за самовольное размещение наружной рекламы предусмотрен штраф.

Согласно ст. 603 Налогового кодекса РК плата взимается за размещение наружной рекламы. Реклама – информация, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации. Вывеска – информация о наименовании, средствах индивидуализации и роде деятельности физических и юридических лиц, размещенных в пределах места фактического нахождения данных лиц. Плата за вывеску не взимается. УГПиУ Алматы

За нарушение законодательства РК о рекламе в отношении времени, места и способа распространения (размещения) рекламы штраф в размере от 15 до 25 МРП придется заплатить распространителю.

Управление городского планирования и урбанистики контролирует соблюдение правил размещения рекламы на улицах города путем профилактического контроля. В основном он ограничивается анализом сведений, полученных из различных источников информации (в том числе фото-, видеофиксации нарушений).

Проверять грамотность текстов на информационных объектах должен Центр развития языков и перехода на латинскую графику аппарата акима города. Он вправе рекомендовать устранить нарушения требований, установленных законодательством, и применять меры административного воздействия.

Компетенция отдела развития языков и ономастики аппарата акима города – мониторинг и контроль за соблюдением законодательства о языках в реквизитах и визуальной информации, проведение разъяснительной работы и оказание методической помощи по устранению нарушений, а также рассмотрение, согласование, проверка и исправление грамматических ошибок в текстах эскизов наружной рекламы, представленных субъектами предпринимательства. Пресс-служба акимата Алматы