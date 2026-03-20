Бозумбаев о налоговых льготах в Алатау: Релокацию бизнеса не допустим

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента 20 марта 2026 года рассказал о налогообложении в городе Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что в Алатау ⁠налоговые преференции будут выдаваться не отдельным проектам, а приоритетным отраслям.

"Там пять отраслей. Но в стратегии, которую мы разработаем и примем вместе с международными экспертами, может, будет четыре или семь приоритетных отраслей. Неважно, это будет иностранный или казахстанский инвестор", – пояснил он.

Однако, по его словам, нельзя допустить релокацию бизнеса.

"Компания, которая экспортирует из Алатау, должна будет сделать дочку. И преференции получит только предприятие, которое внутри Алатау. А все что вне Алатау, оно никакие преференции не получит. То же самое касается банков, фининститутов и так далее. Релокацию бизнеса в ту зону, где налоги ниже, чем они платят, мы не допустим", – заявил вице-премьер.

Канат Бозумбаев также рассказал, что предлагается сделать с землей.

"Сегодня 88 тыс. га в Алатау. Из них порядка 40%, или 37 тыс. га, давно частные. 27 или 28 тыс. га находятся в долгосрочной аренде у сельхозников, около 10 тыс. га – это военные, аэропорты, спецслужбы и так далее. И около 10 тыс. га – в долгосрочной аренде. С ними нам надо провести работу: либо они в течение двух лет в соответствии с генпланом найдут инвесторов и будут реализовывать там бизнес-проекты, либо налоговая ставка увеличиться в 10 раз, то есть экономическое побуждение, чтобы земля не простаивала. Либо им землю выделить в сопредельных районах Алматинской, Жамбылской и других областей для ведения крестьянского хозяйства с компенсацией за здания, сооружения. Третий вариант – просто выкупить право аренды", – указал заместитель премьер-министра.

Эту землю планируют предоставлять инвесторам в долгосрочную аренду по выбранным отраслям до 99 лет.

20 марта 2026 года депутаты Парламента поддержали в первом чтении проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау. Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, документ разработан для создания условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.