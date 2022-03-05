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Законодательство РК
15:19 05.03.2022

Вандалы вырвали таблички с мемориалов в Парке 28 панфиловцев в Алматы

вандализм Фото: Zakon.kz
В Парке 28 панфиловцев в Алматы неизвестные повредили мемориальные памятники на Аллее героев. Также разбили гранитную плитку, сообщает Zakon.kz.

вандализм

Фото: Zakon.kz

В полиции города прокомментировали инцидент.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 188 УК РК и расследуется Управлением полиции Медеуского района.Пресс-служба ДП Алматы

вандализм

Фото: Zakon.kz

Также в департаменте полиции отметили, что создана следственно-оперативная группа.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица, которые в последующем будут привлечены к ответственности, – добавили в ведомстве.

вандализм

Фото: Zakon.kz

Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы.Пресс-служба ДП Алматы

вандализм

Фото: Zakon.kz

вандализм

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
Алматы
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