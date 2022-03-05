15:19 05.03.2022
Вандалы вырвали таблички с мемориалов в Парке 28 панфиловцев в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Парке 28 панфиловцев в Алматы неизвестные повредили мемориальные памятники на Аллее героев. Также разбили гранитную плитку, сообщает Zakon.kz.
В полиции города прокомментировали инцидент.
Фото: Zakon.kz
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 188 УК РК и расследуется Управлением полиции Медеуского района.Пресс-служба ДП Алматы
Фото: Zakon.kz
Также в департаменте полиции отметили, что создана следственно-оперативная группа.
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица, которые в последующем будут привлечены к ответственности, – добавили в ведомстве.
Фото: Zakon.kz
Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы.Пресс-служба ДП Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz